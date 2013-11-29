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В Колпино из-за ветра упал рекламный щит
Сегодня, 13:00
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В Колпино из-за ветра упал рекламный щит

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Сотрудники МЧС призвали горожан соблюдать осторожность.

Из-за сильного ветра в Колпино завалился рекламный щит. Об этом сообщили в tg-канале "Раньше всех. Петербург". 

Напомним, сегодня, 13 ноября, в Петербурге и Ленобласти задувает сильный ветер. Порывы достигают 10 м/с. Ночью ветер разгулялся до 18 м/с. Сотрудники МЧС призвали горожан соблюдать осторожность. В такую погоду не стоит ходить под деревьями, вблизи шатких конструкций. 

Ранее на Piter.tv: в Петербурге ветер выбил окна в двух пекарнях.

Фото: Телеграм / Раньше всех Петербург

Теги: ветер, колпино, мчс, погода, упал рекламный щит
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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