В Колпино из-за ветра упал рекламный щит

Сотрудники МЧС призвали горожан соблюдать осторожность.

Из-за сильного ветра в Колпино завалился рекламный щит. Об этом сообщили в tg-канале "Раньше всех. Петербург".

Напомним, сегодня, 13 ноября, в Петербурге и Ленобласти задувает сильный ветер. Порывы достигают 10 м/с. Ночью ветер разгулялся до 18 м/с. Сотрудники МЧС призвали горожан соблюдать осторожность. В такую погоду не стоит ходить под деревьями, вблизи шатких конструкций.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге ветер выбил окна в двух пекарнях.

Фото: Телеграм / Раньше всех Петербург