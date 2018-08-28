Стали известны даты проведения триатлона Ironman в Петербурге

Гонка для самых сильных займет три июльских дня.

Несколько месяцев назад стало известно, что в Петербург, впервые в России, приезжают международные соревнования IRONMAN. Триатлон для самых выносливых организует Всемирная корпорация по триатлону в нескольких частях мира и состоит из непрерывных заплыва почти на 2 километра, велосипедной гонки на 90 километров и марафонского забега на 21,1 километра.

На днях организаторы озвучили даты проведения гонки в Петербурге: в Северной столице она пройдет с 17 до 19 июля следующего года. Площадками для состязания станут Гребной канал, Крестовский и Елагин острова, а также Приморское шоссе и трасса А-118 в сторону Кронштадта.

Регистрация участников стартует днем 16 декабря.

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Фото: Иван Харин, IRONMAN Триатлон / ВКонтакте