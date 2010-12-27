Семак: "Нас ждет очень тяжелый матч"

Главный тренер петербуржцев рассказал о грядущей игре с москвичами.

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак поделился мыслями по поводу грядущего матча петербуржцев с московским "Динамо". Интервью с наставником сине-бело-голубых появилось на официальном сайте клуба.

Ждет очень серьезный матч против очень хорошей команды, которая хорошо укомплектована. И эмоциональное состояние сейчас на высоком уровне, исходя из последних результатов. Нас ждет очень сложный, тяжелый матч. – отметил Семак.

Семак рассказал, что тренерский штаб каждый день анализирует состояние футболистов и контролирует их эмоции, уровень усталости и травмы, чтобы команда была готова к важному матчу. Тренер признался, что среди игроков есть те, кто на 90% не смогут помочь на грядущей встрече, и эта группа довольно велика. Упомянул Семак и травмированного Андрея Лунева: по его словам, вратарю уже лучше и вполне возможно его возвращение на общие тренировки к первому сбору. Те же ожидания относятся к Малкому, который уехал на индивидуальные тренировки в Бразилию.

Кроме игры с москвичами "Зенит" ждет матч с португальской "Бенфикой", однако тренер пока не думает об этой встрече.

Мы должны думать только о "Динамо". Конечно, есть определенные вопросы, которые мы должны учитывать, но сейчас с точки зрения подготовки и анализа полностью сконцентрированы на матче против "Динамо". Мы не рассматриваем игру против "Динамо" как подготовку к "Бенфике". Не думаем об отрыве, думаем только о том, чтобы как можно лучше сыграть в следующем матче и добиться победы. – сказал Семак.

Матч с московской командой состоится уже 6 декабря в 19.30 на "Газпром Арене".

Прогноз от спортэксперта: "Зенит" остановит победное шествие "Динамо".

Фото: fc-zenit.ru