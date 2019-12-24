Стали известны возможные тарифы на проезд в петербургском метро

Финальное решение пока не принято.

Во вторник, 3 ноября, исполняющий обязанности начальника метро Петербурга Евгений Козин рассказал, какие тарифы на проезд могут установить на следующий год. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Так, специалисты рассматривают несколько сценариев, в том числе повышение тарифов, связанных по льготным проездным документам.

Мы предлагаем все-таки тот тариф, которым пользуются практически семь процентов гостей нашего города, так называемый туристический тариф, в районе 60 рублей. Что касается тарифа на "подорожник" и оплаты по льготной ставке для наших жителей, это 41 рубль прокомментировал Евгений Козин.

Финальное решение еще не приняли. Напомним, что сейчас жетон стоит 55 рублей, владельцы "подорожника" платят 34-38 рублей, а владельцы "Единой карты петербуржцев" – 36 рублей.

Ранее мы писали, что проезд на метро в Петербурге может подорожать до 60 рублей.

Фото: Piter.TV