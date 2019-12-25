С 1 января в Петербурге увеличится стоимость проезда в метро и автобусах

Рост цен не коснется пенсионеров и инвалидов.

С 1 января 2021 года в Петербурге вырастет стоимость разового проезда в метро и наземном транспорте. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по транспорту.

С нового года появятся шесть категорий проездных. "Разовый" единый электронный билет будет действовать в наземном транспорте и метро, "Единым билетом на 90 минут" можно будет воспользоваться в трамвае, троллейбусе, автобусе и метро. Кроме того, можно будет приобрести месячный "Подорожник", будут действовать проездные для студентов и других льготников, а также бесплатный проезд для пенсионеров и инвалидов.

Главной новинкой станет "гостевой" проездной билет, которым смогут воспользоваться туристы. Он будет как суточный, так и трехсуточный. Его стоимость вырастет на 5 рублей – до 55 рублей за поездку в наземном транспорте и до 60 рублей в метро.

В целом рост цен на проездные составит 8%. Разовый проезд по "Подорожнику" в метро обойдется горожанам в 41 рубль, в наземном транспорте – 36 рублей. Тариф "90 минут" будет стоить 70 рублей. Проезд для студентов по льготному проездному вырастет с 9 до 10 рублей. В следующем году сохранятся скидки при оплате по картам "Мир" или Единой карте петербуржца.

Ранее мы писали, что Петербург продолжает отказываться от работы кондукторов в общественном транспорте.

Фото: ГКУ "Организатор перевозок"