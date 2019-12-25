Петербург продолжает отказываться от работы кондукторов в общественном транспорте

Зону общественного транспорта без кондукторов решили расширить.

В Петербурге продолжается эксперимент по бескондукторному проезду в общественном транспорте. В зону тестирования добавили еще 10 маршрутов, сообщила пресс-служба СПб ГКУ "Организатор перевозок".

Вдобавок к автобусам №№85, 143 и троллейбуса №23 без кондукторов будут работать трамвай №9, троллейбусы №№6, 8, 13, 21, автобусы №№15, 61, 141, 161, 328.

Работа в тестовом периоде в течение трех месяцев показала, что безбилетников становится все меньше. В связи с этим эксперимент решили продолжить и распространить на другие районы города. Оплатить проезд можно по электронным билетам, в том числе по банковской карте. Наличная оплата производится водителю во время остановок.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что стоимость проезда на наземном транспорте может вырасти до 55 рублей.

Фото: Piter.TV