Проезд на метро в Петербурге может подорожать до 60 рублей

Комитет по тарифам занимается установкой стоимости за проезд на следующий год.

Стоимость проезда в общественном транспорте в Петербурге в 2021-м году может вырасти на 5 рублей. Накануне подорожание тарифа обсуждали в Законодательном собрании, сегодня информацию "Невским Новостям" подтвердили в комитете по тарифам города.

Увеличенная стоимость проезда уже заложена в проект бюджета на ближайшие годы. По словам вице-губернатора Эдуарда Батанова, из-за пандемии коронавируса значительно упал пассажиропоток и, как следствие, выручка. В связи с этим без подорожания билетов не обойтись.

Стоимость за проезд в метро хотят поднять до 60 рублей (сейчас 55 рублей), а на наземном транспорте ― до 55 рублей (на данный момент 50 рублей). При этом увеличение цены не сильно скажется на тех, кто пользуется электронными картами ― "Подорожником" и "Единой картой петербуржца".

Окончательный тариф будет установлен до 20 декабря 2020.

Фото: Piter.TV