Стали известны возможные даты финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы

Оба турнира планируют доиграть в конце августа.

По информации издания The Telegraph, Союз европейский футбольных ассоциаций (УЕФА - прим.) определился с примерными датами проведения финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Руководство организации не возражает против проведения матчей плей-офф двух турниров одновременно с играми в национальных чемпионатах. Однако многие клубы настаивают на том, чтобы доиграть внутренние первенства, а после переключиться на еврокубки.

Согласно новому плану УЕФА, финал Лиги Европы в Гданьске назначен на 26 августа. Финал Лиги чемпионов в Стамбуле может пройти 29 августа.

Напомним, в связи с эпидемией коронавируса УЕФА перенес матчи плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы на неопределенный срок. Оба турнира были прерваны на стадии 1/8 финала.

Ранее стало известно, что УЕФА планирует доиграть еврокубки в формате одной игры и без зрителей.

Фото: adidas.com