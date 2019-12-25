УЕФА планирует доиграть еврокубки в формате одной игры и без зрителей

Матчи должны пройти в августе.

Как сообщает испанская радиостанция Cadena Ser, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА - прим.) согласовал новый план завершения нынешнего сезона, прерванного из-за эпидемии коронавируса.

Все оставшиеся игры национальных чемпионатов пройдут без зрителей. То же самое коснется матчей плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы, которые должны пройти в августе. Четвертьфиналы и полуфиналы пройдут в упрощенном формате - одна игра на нейтральном поле вместо серии двухматчевых противостояний дома и на выезде. При таком варианте новый сезон можно будет начать в сентябре.

Напомним, в связи с эпидемией коронавируса УЕФА перенес матчи плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы на неопределенный срок. Оба турнира были прерваны на стадии 1/8 финала.

Ранее появилась информация, что плей-офф еврокубков пройдет в августе.

Фото: UEFA.com