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УЕФА планирует доиграть еврокубки в формате одной игры и без зрителей
Сегодня, 9:10
89
d_s_sarkisov

УЕФА планирует доиграть еврокубки в формате одной игры и без зрителей

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Матчи должны пройти в августе.

Как сообщает испанская радиостанция Cadena Ser, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА - прим.) согласовал новый план завершения нынешнего сезона, прерванного из-за эпидемии коронавируса.

Все оставшиеся игры национальных чемпионатов пройдут без зрителей. То же самое коснется матчей плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы, которые должны пройти в августе. Четвертьфиналы и полуфиналы пройдут в упрощенном формате - одна игра на нейтральном поле вместо серии двухматчевых противостояний дома и на выезде. При таком варианте новый сезон можно будет начать в сентябре.

Напомним, в связи с эпидемией коронавируса УЕФА перенес матчи плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы на неопределенный срок. Оба турнира были прерваны на стадии 1/8 финала.

Ранее появилась информация, что плей-офф еврокубков пройдет в августе.

Фото: UEFA.com

Теги: коронавирус, лига европы, лига чемпионов, уефа
Категории: Лента новостей, Спорт, Футбол в России и Европе,

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Пермяков Костян
Сегодня 9:39

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