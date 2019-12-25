Плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы могут доиграть в августе

Оба турнира были прерваны на стадии 1/8 финала.

По информации издания The Mirror, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА - прим.) хочет провести оставшиеся игры плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы в августе в течение трех недель.

Для реализации этого плана руководство организации может потребовать от ассоциаций возобновить внутренние чемпионаты стран не позднее середины июня. Президент УЕФА Александер Чеферин выступает против того, чтобы турниры были досрочно завершены из-за пандемии коронавируса. После этого в конце августа можно будет определить победителей Лиги чемпионов и Лиги Европы по итогам сезона 2019/20 и начать новый розыгрыш турниров.

Напомним, в связи с эпидемией коронавируса УЕФА перенес матчи плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы на неопределенный срок. Оба турнира были прерваны на стадии 1/8 финала.

Фото: UEFA.com