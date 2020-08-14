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Стали известны страны СНГ, готовые возобновить авиасообщение с Россией

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Влияет тот факт, что в России уже лицензирована вакцина от коронавируса.

Стали известны страны СНГ, готовые возобновить авиасообщение с Россией. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России.

Сообщается, что с 1 сентября авиакомпании начнут выполнять регулярные рейсы в большинство стран СНГ, в том числе Казахстан, Таджикистан, Киргизию, Армению.

Причина для принятия такого решения в том, что в данных странах стабилизировалась обстановка с распространением коронавируса. Влияет также и тот факт, что в России уже лицензирована вакцина от коронавируса.

Ранее в Госдуме назвали результат Лукашенко на выборах сфальсифицированным.

Видео: Правительство России

Теги: авиасообщение, коронавирус, снг
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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