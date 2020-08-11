Затулин подчеркнул, что Россия не желает соседней стране майдана.

В Госдуме назвали результат Лукашенко на выборах сфальсифицированным. Мнением поделился первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин в интервью "Газеты.ру".

По его словам, президентская кампания в Белоруссии была сопровождена в тотальной фальсификацией и дезинформацией, поэтому говорить о том, сколько реально набрал Лукашенко, это почти как "гадать на кофейной гуще". Также парламентарий назвал надувательством результаты досрочного голосования с явкой в 40%.

Кто-то уже успел сказать, что Лукашенко выиграл выборы, но проиграл страну – так вот это связано с его крайне эгоистичной политикой, смысл которой состоит в сохранении режима личной власти. Константин Затулин, депутат Госдумы РФ

Он отметил, что мировое сообщество, скорее всего, выступит на стороне протестующих. Также парламентарий сожалеет о том, что СНГ дало положительную оценку прошедшим выборам.

Затулин подчеркнул, что Россия не желает соседней стране майдана. Он назвал Лукашенко невменяемым человеком, "когда дело касается власти".

Ранее оппозиционный кандидат на выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская уехала в Литву.

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