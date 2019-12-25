Тест показал отрицательный результат.

Стали известны результаты теста на коронавирус у патриарха Кирилла. Об этом рассказал журналистам телеканала "Россия 24" в рамках программы "Церковь и мир" представитель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Патриарх Кирилл чувствует себя хорошо, тесты у него отрицательные митрополит Волоколамский Иларион

Представитель РПЦ отметил, что сейчас патриарх Кирилл вынужден держать 14-дневный карантин, так как правила должны распространяться на всех граждан, а исключений в этом вопросе быть не может. Митрополит заявил, что самое важное для государства и церкви обеспечить сохранность людей, а также предотвратить распространение инфекции среди верующих.

Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой Ан-26.

Фото: kremlin.ru