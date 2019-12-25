Стали известны результаты теста на коронавирус у патриарха Кирилла. Об этом рассказал журналистам телеканала "Россия 24" в рамках программы "Церковь и мир" представитель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
Патриарх Кирилл чувствует себя хорошо, тесты у него отрицательные
митрополит Волоколамский Иларион
Представитель РПЦ отметил, что сейчас патриарх Кирилл вынужден держать 14-дневный карантин, так как правила должны распространяться на всех граждан, а исключений в этом вопросе быть не может. Митрополит заявил, что самое важное для государства и церкви обеспечить сохранность людей, а также предотвратить распространение инфекции среди верующих.
Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой Ан-26.
Фото: kremlin.ru
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