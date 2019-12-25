Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой Ан-26

Глава РПЦ выразил соболезнования близким и родным погибшим. Он молится за выздоровление раненых.

Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой военно-транспортного самолета Ан-26 в городе Чугуев Харьковской области на Украине. Заявление главы РПЦ опубликовано на официальном сайте Русской православной церкви.

Болью в моем сердце отозвалась трагическая весть об авиакатастрофе в Харьковской области, в которой погибли и получили тяжелые травмы курсанты и военнослужащие украинской армии. Примите мои искренние соболезнования в связи с произошедшей трагедией Кирилл, российский патриарх

Глава РПЦ добавил, что искренне сопереживает родным и близким тех, кто стал жертвами трагедии. Он также молится за утешение скорбящих и желает скорейшего исцеления раненым. Соответствующее письмо со словами поддержки патриарх направил в адрес Владимира Зеленского, а также митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию.

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Фото: TG/военный обозреваель