Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой Ан-26

Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой военно-транспортного самолета Ан-26 в городе Чугуев Харьковской области на Украине. Заявление главы РПЦ опубликовано на официальном сайте Русской православной церкви.
Болью в моем сердце отозвалась трагическая весть об авиакатастрофе в Харьковской области, в которой погибли и получили тяжелые травмы курсанты и военнослужащие украинской армии. Примите мои искренние соболезнования в связи с произошедшей трагедией
Кирилл, российский патриарх
Глава РПЦ добавил, что искренне сопереживает родным и близким тех, кто стал жертвами трагедии. Он также молится за утешение скорбящих и желает скорейшего исцеления раненым. Соответствующее письмо со словами поддержки патриарх направил в адрес Владимира Зеленского, а также митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию.
В России арестовали бразильца за теракт из-за фильма Netflix об Иисусе-гее.
Фото: TG/военный обозреваель
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все