Патриарх Кирилл ушел на карантин после контакта с больным коронавирусом

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ушел на карантин после контакта с больным коронавирусом. Об этом сообщает сайт РПЦ.
С глубочайшим сожалением хотел бы засвидетельствовать, что не могу в этот раз разделить радость молитвенного общения со всеми вами.
патриарх Московский и всея Руси Кирилл
По его словам, время карантина пока не закончилось, а подвергать окружающих заражению он не хочет.
Ранее патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой военно-транспортного самолета Ан-26 в городе Чугуев Харьковской области на Украине. Он добавил, что искренне сопереживает родным и близким тех, кто стал жертвами трагедии.
Фото: pixabay.com
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