Патриарх Кирилл ушел на карантин после контакта с больным коронавирусом

Время карантина пока не закончилось.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ушел на карантин после контакта с больным коронавирусом. Об этом сообщает сайт РПЦ.

С глубочайшим сожалением хотел бы засвидетельствовать, что не могу в этот раз разделить радость молитвенного общения со всеми вами. патриарх Московский и всея Руси Кирилл

По его словам, время карантина пока не закончилось, а подвергать окружающих заражению он не хочет.

Ранее патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой военно-транспортного самолета Ан-26 в городе Чугуев Харьковской области на Украине. Он добавил, что искренне сопереживает родным и близким тех, кто стал жертвами трагедии.

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