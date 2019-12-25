Стали известны районы-лидеры Ленобласти по укусам клещей

С начала сезона к врачам обратились более 2 тысяч человек.

Специалисты Роспотребнадзора по области рассказали, что в больницы обратились 2 216 человек с начала клещевого сезона. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Несмотря на то, что во всех районах региона есть пострадавшие, есть и районы-лидеры. Так, в Тихвинском районе пострадало 430 человек, в Подпорожском – 232, а в Гатчинском – 181. Ненамного отстают Киришский и Волховский – по 166 и 161 укусу. В Бокситогорском районе – 155 жалоб, в Кингисеппском – 142. Во Всеволожском уже 117 укусов, в Тосненском – 106, в Лужском – 90, а в Лодейнопольском – 83.

Специалисты исследовали 1 917 клещей: 14 из них оказались энцефалитными, также было обнаружено 277 клещевого боррелиоза.

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