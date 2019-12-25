Клещи успели покусать почти 2 тысячи жителей области

За прошедшую неделю к медикам обратились 315 человек, 104 из которых – дети.

Как стало известно в среду, 3 июня, жители нескольких районов Ленобласти обращаются к врачам и жалуются на укусы клещей. Так, Роспотребнадзор региона сообщил, что за прошедшую неделю к медикам обратились 315 человек, 104 из которых – дети.

К началу сезона в медицинские учреждения обратились почти две тысячи человек. В основном вспышки фиксируют в Тихвинском, Подпорожском и Гатчинском районах. К началу лета пострадали 1 754 жителя области. Эти данные в несколько раз меньше, чем данные за прошлые года. Также был зафиксирован один случай заражения клещевым энцефалитом.

Ранее мы писали, что Роспотребнадзор объявил самые опасные районы Ленобласти по укусам клещей.

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