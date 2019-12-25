Роспотребнадзор объявил самые опасные районы Ленобласти по укусам клещей

Кровососы активизировались в 9 районах.

В Ленинградской области выявлены районы с наибольшим количеством случаев столкновения с клещами. Статистику привел региональный Роспотребнадзор.

Так, по состоянию на четверг, 21 мая, в регионе от укусов клещей пострадали 539 человек, 192 из которых не достигли возраста 17 лет. Отметим, что этот показатель меньше среднемноголетних уровней на 42,2 %.

"Любимыми" районами кровососов оказались Гатчинский, Волховский, Всеволожский, Тосненский, Киришский, Сланцевский, Лужский, Тихвинский и Подпорожский. Наибольшее число укусов зафиксировано в лесах, СНТ, на территории кладбищ и парков.

Напомним, что при укусе клеща необходимо незамедлительно обратиться в ближайший медпункт.

Ранее мы рассказали о том, что за неделю более 500 петербуржцев покусали клещи.

Фото: Pixabay