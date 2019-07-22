За неделю более 500 петербуржцев покусали клещи

В больницы обратились 584 человека, в том числе 154 ребенка.

С 11 по 17 мая в больницы обратились 584 человека по поводу присасывания клещей, сообщили в Роспотребнадзоре.

Сообщается, что 44 человека пострадали. Наибольшее количество пострадавших зафиксировали в Курортном районе (16 человек), Пушкинском (9), Красногвардейском (8), Красносельском и Приморском (по 4), Выборгском (2) и Кировском (1).

В лабораториях исследовали 411 клещей, возбудитель иксодового клещевого боррелиоза обнаружен в 76 пробах. За неделю в поликлиниках привили против клещевого энцефалита 1 178 человек.

Ранее мы писали, что в парках и скверах Выборга пройдет дезинсекция.

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