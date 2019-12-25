  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В парках и скверах Выборга пройдет дезинсекция
Сегодня, 8:58
62
lizapoluda

В парках и скверах Выборга пройдет дезинсекция

0 0

Специалисты избавят зеленые зоны от клещей.

С 18 по 22 мая в в парках и скверах Выборга пройдет обработка от клещей.  Процедуру проводит ООО "Центр профилактики и дезинсекции". Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

Отметим, что подобная обработка проходит в городе каждый год. Повторно ее выполнят в середине лета.

По словам представителей отдела благоустройства районной администрации, зеленые зоны на территории МО "Выборгский район" обрабатывают с помощью акарицидных препаратов, которые не наносят вред людям и животным.

График проведения дезинсекции от паразитов может меняться в зависимости от погодных условий. На данный момент составлено следующее расписание:

 Ранее мы рассказали о том, что в Выборге продолжают утилизировать автохлам.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Теги: выборг, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Выборг,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии