В парках и скверах Выборга пройдет дезинсекция

Специалисты избавят зеленые зоны от клещей.

С 18 по 22 мая в в парках и скверах Выборга пройдет обработка от клещей. Процедуру проводит ООО "Центр профилактики и дезинсекции". Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

Отметим, что подобная обработка проходит в городе каждый год. Повторно ее выполнят в середине лета.

По словам представителей отдела благоустройства районной администрации, зеленые зоны на территории МО "Выборгский район" обрабатывают с помощью акарицидных препаратов, которые не наносят вред людям и животным.

График проведения дезинсекции от паразитов может меняться в зависимости от погодных условий. На данный момент составлено следующее расписание:

Ранее мы рассказали о том, что в Выборге продолжают утилизировать автохлам.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО