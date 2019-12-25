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В Выборге продолжают утилизировать автохлам
Сегодня, 18:11
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В Выборге продолжают утилизировать автохлам

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Вышедшие из строя машины отвозят на спецстоянку.

В пятницу, 15 мая, в Выборге прошла утилизация автомобилей, которые долгое время простаивали во дворах без надлежащего использования. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района. 

Ликвидация автохлама проводится в рамках районного благоустройства. Напомним, что разукомплектованный и бесхозный транспорт в городе отправляется на специальную стоянку у дома 73 на Ленинградском шоссе. Автовладельцы могут получить собственность обратно, позвонив по телефонам 8 (81378) 2-63-20и 8 (950) 000-77-33.

Также хозяевам разукомплектованных машин предоставляется наклейка-уведомление с просьбой снять имущество с учета и утилизировать его самостоятельно в течение 2 недель. 

Ранее мы рассказали о том, что  в детском лагере Выборга "Зеленый остров" проходят ремонтные работы.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Теги: выборг, лениградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Выборг,

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