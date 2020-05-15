Видео: в детском лагере Выборга «Зеленый остров» проходят ремонтные работы

Сроки заездов и количество смен еще не определены.

Несмотря на эпидемию коронавируса, школьники Выборгского района смогут поехать в лагерь отдыха.

Корреспондент Piter.TV побывал в выборгском детском лагере "Зеленый остров" и посмотрел, как учреждение готовится к летней оздоровительной кампании.

Обычно у нас подготовка лагеря начинается с мая месяца, а в этом году погода нам улыбнулась, и мы начали с марта месяца. На сегодняшний день мы убрали всю территорию уже в лагере.

Пташник Елена, начальник детского оздоровительного лагеря "Зеленый остров".

На данном этапе проводятся ремонтные работы на территории лагеря. Производится обновление фасадов построек, ремонт шестого корпуса, где проживает 40 детей. Там будет полностью заменен пол. Помимо этого, в столовой выкладывают плиткой одну из стен.

Сейчас у нас идет ремонт в 6 корпусе, там замена пола. Также в столовой мы выкладыаем плиткой фартук. Какие-то красочные работы делаем, фасады красим.

- уточняет Пташник.

По словам Елены, помощь в выполнении всех ремонтных работ оказывает администрация Выборгского района.

Чтобы обеспечить безопасность детей, в лагере усилят режим уборки и дезинфекции помещений. Помимо этого, в детский лагерь не будут пускать родителей, а ребятам запретят выходить за территорию.

Также, все работники детского лагеря будут обеспечены средствами индивидуальной защиты, а дети должны будут соблюдать социальную дистанцию.

Стоит отметить, что массовые мероприятия в лагере не будут проводиться.

Каждое лето в лагере "Зеленый остров" отдыхает 100 человек. Приезжают дети от 6 до 16 лет. Даже в условиях более ограниченной работы, лагерь планирует открыть три смены, посвященные различной тематике, и активно продумывает формат мероприятий в соответствии с новыми рекомендациями.

Надеемся, что в этом году мы увидим мальчишек и девчонок в нашем красивом и уютном лагере "Зеленый остров".

Пташник Елена, начальник детского оздоровительного лагеря "Зеленый остров".

Отметим, что распоряжения по открытию лагеря пока нет, но вне зависимости от эпидемиологической обстановки, учреждение будет готово к открытию смен.