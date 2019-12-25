За прошедшую неделю 223 человека в Петербурге сообщили об укусах клещей

За прошлую неделю клещи укусили 223 жителей Петербурга, они обратились в медицинские организации. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
На территории города зарегистрировано 29 человек, пострадавших от присасывания клещей. Больше всего в Курортном районе (12), Красногвардейском (6) и Приморском с Пушкинским (по 3).
С 18 по 24 мая известен один случай заболевания клещевым энцефалитом у ребенка до 17 лет. Также зарегистрировано 5 случаев клещевого иксодового боррелиоза, в том числе у детей. Все заражения произошли в Ленобласти.
Ранее Роспотребнадзор объявил самые опасные районы Ленобласти по укусам клещей.
Фото: pixabay.com
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