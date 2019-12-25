  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
За прошедшую неделю 223 человека в Петербурге сообщили об укусах клещей
Сегодня, 16:10
111
nadezhda_sib

За прошедшую неделю 223 человека в Петербурге сообщили об укусах клещей

0 0

Чаще всего петербуржцы "ловят" клещей в Ленинградской области.

За прошлую неделю клещи укусили 223 жителей Петербурга, они обратились в медицинские организации. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

На территории города зарегистрировано 29 человек, пострадавших от присасывания клещей. Больше всего в Курортном районе (12), Красногвардейском (6) и Приморском с Пушкинским (по 3).

С 18 по 24 мая известен один случай заболевания клещевым энцефалитом у ребенка до 17 лет.  Также зарегистрировано 5 случаев клещевого иксодового боррелиоза, в том числе у детей. Все заражения произошли в Ленобласти. 

Ранее Роспотребнадзор объявил самые опасные районы Ленобласти по укусам клещей. 

Фото: pixabay.com 

Теги: клещи, энцефалит
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии