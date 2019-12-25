В среду в Ленобласть снова придут грозы

На улице сохранится температура до +30.

В среду, 10 июня, в Ленинградской области снова прогремят грозы. В некоторых районах пройдут кратковременные дожди. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Ночью температура по-прежнемубудет теплой - от +13 до +18 градусов. Днем столбик термометра достигнет +27.

Ожидается, что ночные порывы ветра будут переменными, а в дневнре время суток - северными, 4-9 метров в секунду. При грозе возможен "разгон"" до 15-17 метров в секунду.

Атмосферное давление незначительно повысится.

Ранее мы рассказали о том, что губернатор Ленобласти проверил готовность лагеря "Маяк" к приему детей.



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