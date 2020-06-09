  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 17:27
138
lizapoluda
Код вставки плеера

Губернатор Ленобласти проверил готовность лагеря "Маяк" к приему детей

0 0

Планируется, что учреждение заработает с 1 июля.

Во вторник, 9 июня, губернатор Ленинградской области посетил государственный лагерь "Маяк". Александр Дрозденко проверил готовность учреждения к проведению оздоровительной кампании в условиях коронавируса. Об этом сообщил официальный telegram-канал областного правительства.

  Открытие лагеря запланировано на 1 июля. Глава региона уже осмотрел территорию и пообщался с руководством.

Кроме того, Дрозденко посадил дерево на будущей Алее Славы, которая находится на территории лагеря, и оценил новый спортивный зал.

Ранее мы рассказали о том, что  жители Гатчинского района готовятся получить новое жилье

Видео: telegram / lenobladminka

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии