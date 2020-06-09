Губернатор Ленобласти проверил готовность лагеря "Маяк" к приему детей

Во вторник, 9 июня, губернатор Ленинградской области посетил государственный лагерь "Маяк". Александр Дрозденко проверил готовность учреждения к проведению оздоровительной кампании в условиях коронавируса. Об этом сообщил официальный telegram-канал областного правительства.
Открытие лагеря запланировано на 1 июля. Глава региона уже осмотрел территорию и пообщался с руководством.
Кроме того, Дрозденко посадил дерево на будущей Алее Славы, которая находится на территории лагеря, и оценил новый спортивный зал.
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Видео: telegram / lenobladminka
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