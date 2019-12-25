Жители Гатчинского района готовятся получить новое жилье

Из жилья, признанного аварийным, переселят 950 человек.

Во вторник, 9 июня, Зампред правительства Ленобласти Михаил Москвин посетил Гатчину с инспекцией строительства нового жилья для жителей аварийных домов. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Так, дом на 243 квартиры строят в микрорайоне "Аэродром". Новое жилье на 80 квартир появится и в Дружной Горке. Всего планируется расселение 950 жителей района.

Отметим, что в новые квартиры заселятся также жители Вырицы , поселка Сиверский и населённых пунктов по соседству с Дружной Горкой.

Сейчас на месте будущих домов происходит расчистка местности и создание площадки. Разрешение на проведение работ будет получено уже в августе.

Ранее мы рассказали о том, что расширение перекрестков с Токсовским шоссе около Мурино планируют завершить в 2020 году.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области