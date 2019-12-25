Расширение перекрестков с Токсовским шоссе около Мурино планируют завершить в 2020 году

Власти Ленобласти задумались о расширении перекрестков еще в 2017-м году.

В Ленобласти не теряют надежды расширить три перекрестка с Токсовским шоссе у города Мурино до конца 2020-го года. Работы пока не начались, сейчас выбирают исполнителя проекта. Об этом Piter.TV узнал от пресс-секретаря комитета по дорожному хозяйству Ленобласти Филиппа Мораева.

Речь идет о перекрестках с Вокзальной, Оборонной и Английской улицами. Регулярно там образуются пробки.

Сроки не сдвигались, в любом случае будем стараться завершить до конца года. отметил пресс-секретарь.

Дорожные работы на участке на данный момент не начались. По словам Мораева, заказчиком, ГКУ "Ленавтодор", был объявлен конкурс. Piter.TV удалось обнаружить только одна госзакупку на выполнение работ по техническому перевооружению перекрестка и светофорного объекта ― на Оборонной улице. Подрядчиком выбрали ООО "Строительная компания "Олимп". Сумма контракта составила 12,2 млн рублей. Работы должны быть завершены до 31 декабря 2020.

Там есть сложности, связанные с заборами, которые стоят в полосе отвода, но будем это решать сказал представитель комитета.

Отметим, что работы были запланированы на 2019-й год. В течение 2018-го года велось проектирование. Переустройство участка трассы должно устранить помехи для потока машин, которые едут прямо и направо, предлагается создать полосы накопления для поворота налево. Изменения затронут почти 2 км шоссе.

Сейчас от Мурино до Токсово по Токсовскому шоссе идет ремонт. На данном этапе был полностью срезан изношенный асфальт, техника занималась укладкой выравнивающего слоя.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что строительство Широтной магистрали перенесут на 2021 год.

Фото: комитет по дорожному хозяйству ЛО