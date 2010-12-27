Ленобласть ускорит Токсовское шоссе

Работы намечены на 2019 год.

Дорожный комитет Ленинградской области собирается модернизировать Токсовское шоссе. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

По заказу ГКУ "Ленавтодор" завершается проектирование расширения перекрёстков шоссе с Вокзальной, Английской и Оборонной улицами. Пресс-служба правительства региона

Чтобы устранить помехи для потока машин, которые едут прямо и направо, предлагается создать полосы накопления для поворота налево. Также планируется обустроить пешеходные переходы, дорожки и заездные карманы для автобусов, установить новые светофоры и перенастроить действующие. Данные изменения затронут почти 2 км шоссе.

Данные меры увеличат среднюю скорость проезда по основной региональной магистрали в Мурино. Работы намечены на 2019 год.

Ранее на Никольском шоссе в Ленобласти микроавтобус застрял на ж/д путях.

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