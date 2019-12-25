В Ленобласти завершается ремонт Токсовского шоссе

С этой недели начнётся обустройство автобусных остановок.

К завершающей стадии вышло обновление одной из основных региональных трасс Всеволожского района от Токсово в сторону Лехтуси. Здесь ремонтируется чуть больше 13 километров магистрали, сейчас техника и дорожники уложили уже свыше половины нового верхнего слоя покрытия. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.

С этой недели начнётся обустройство автобусных остановок. Ремонт делается с годовым опережением графика: обновление этого участка Токсовского шоссе планировалось в 2023 году, но "Ленавтодор" услышал просьбы жителей, и подрядная организация приступила к ремонту в этом году.

Токсовское шоссе для жителей восточной части Мурино и Нового Девяткино — главная трасса, связывающая эту часть Всеволожского района с Санкт-Петербургом. Чтобы разгрузить ее, область строит автомобильный обход в створе Пискаревского проспекта.

Также в Ленобласти ввели в эксплуатацию СПГ-комплекс "Портовая".

Фото: правительство Ленобласти