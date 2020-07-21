В Ленобласти ввели в эксплуатацию СПГ-комплекс "Портовая"

Производительность проекта составит 1,5 млн тонн сжиженного газа в год.

На компрессорной станции "Портовая" в 47-ом регионе введен в эксплуатацию новый СПГ-комплекс. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя гендиректора "Газпром инвеста" Илью Козлова. Руководитель озвучил информацию в рамках II Международного строительного чемпионата в Казани.

По словам Козлова, комплекс позволит реализовывать 1,5 млн тонн сжиженного газа в год. Инвестиции в проект составили более 100 млрд рублей. Также уточняется, что продукт можно будет передавать на мировые рынки, что особенно важно в свете текущих санкций.

В составе СПГ-комплекса находится морской терминал, посредством которого осуществляется отгрузка газа на танкерах. Кроме того, работает терминал отгрузки СПГ автотранспортом.

Ранее мы сообщили о том, что в Выборге спущен на воду сторожевой корабль "Пурга.

Фото: сайт ООО "Газпром СПГ Портовая"