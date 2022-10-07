В Выборге спущен на воду сторожевой корабль "Пурга"

Судно было заложено в конце лета 202 года.

В пятницу, 7 октября, на Выборгском судостроительном заводе состоялась церемония спуска на воду сторожевого корабля "Пурга". Об этом сообщил председатель совета директоров АО "Объединённая судостроительная корпорация" (ОСК) Георгий Полтавченко в своём Telegram.

Известно, что судно высокого ледового класса заложили 25 июля 2020 года. Одной из его особенностей является возможность преодолевать лёд толщиной 1,5 м. Корабль оснащён вооружением, также на его бору базируется радиоэлектронное и навигационное оборудование.

Предполагается, что "Пурга" будет служить в водах Арктики на границах РФ. Судно направится по Северо-морскому пути.

Ранее вице-губернатор Ленобласти сообщил, что за отказ от мобилизации грозит административная ответственность.

Видео: Teleram / Г.С. Полтавченко. ОСК официально