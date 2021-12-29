В подземном переходе на Токсовском шоссе неизвестный приставал к 12-летней девочке

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В подземном переходе на Токсовском шоссе перед постом ГИБДД (Мурино) неизвестный приставал к 12-летней девочке. Об этом стало известно Piter.tv.

Со слов мамы девочки, 1 февраля около 9:30 неизвестный мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее 12-летней дочери.

Приметы: мужчина славянской внешности, рост 170-180 см, светлые волосы, щетина, одет в темно-синюю куртку, джинсы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Ленобласти мужчина под угрозой ножа изнасиловал 18-летнюю дочь сожительницы.

Фото: Piter.tv