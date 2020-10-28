Стали известны причины смерти военкора Владлена Татарского в Петербурге

Кроме того, гособвинитель сообщила, что при изготовлении СВУ использовали гексогеносодержащее бризантное вещество.

Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, которые озвучили на заседании 2-го Западного окружного военного суда, в результате теракта в кафе на Университетской набережной в Петербурге военкор Владлен Татарский (Максим Фомин) скончался на месте от полученных травм. Об этом пишет издание "РИА Новости" 11 декабря.

Экспертиза установила сочетанную комбинированную травму тела, кровоизлияние в головной мозг, ухо, полное разрушение правого глазного яблока, повреждение левой глазницы, множественные осколочные ссадины головы, ожоги кожи, ушиб легких, множественные осколочные раны шеи, груди, обширное проникающее брюшное ранение, полное разрушение правой и левой кистей рук с их отрывом на суставах, множественные осколочные переломы предплечий, обширные раны бедер, ожоги.

Кроме того, гособвинитель сообщила, что при изготовлении СВУ использовали гексогеносодержащее бризантное вещество, передает "Коммерсантъ". Его количество составляло от 150 до 250 граммов в тротиловом эквиваленте.

Напомним, что теракт в кафе на Университетской набережной произошел 2 апреля 2023 года. По данным следствия, в статуэтке, которую подарила Дарья Трепова* (внесена в реестр террористов и экстремистов РФ) Владлену Татарскому, находилось взрывное устройство.

Ранее мы рассказывали о том, что укрывавшего Трепову* (внесена в реестр террористов и экстремистов РФ) Касинцева экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии.

Фото: Piter.TV

* Внесена в реестр террористов и экстремистов РФ.