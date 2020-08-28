Стали известны подробности попытки ограбления в салоне сотовой связи на Пятилеток

Мужчина без определенного места жительства попытался ограбить салон сотовой связи на проспекте Пятилеток, 1. Накануне Piter.TV опубликовал видео с момента происшествия.
По информации нашего источника, инцидент произошел в 12-м часу 27-го августа. Неизвестный преступник, применив физическую силу в отношении начальника офиса, открыто похитил три мобильный телефона. Сумма ущерба составила 65 тыс. рублей. С заявлением в полицию обратился специалист службы безопасности.
Спустя несколько минут после происшествия сотрудники полиции задержали у этого же дома неработающего 38-летнего мужчину. Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Утром 28-го августа злоумышленника поместили в изолятор временного содержания.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербургская полиция получит сотню новых служебных автомобилей с "прослушкой".
Видео: Piter.TV
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