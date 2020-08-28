Стали известны подробности попытки ограбления в салоне сотовой связи на Пятилеток

Злоумышленник толкнул сотрудницу офиса, после чего открыто похитил мобильные телефоны.

Мужчина без определенного места жительства попытался ограбить салон сотовой связи на проспекте Пятилеток, 1. Накануне Piter.TV опубликовал видео с момента происшествия.

По информации нашего источника, инцидент произошел в 12-м часу 27-го августа. Неизвестный преступник, применив физическую силу в отношении начальника офиса, открыто похитил три мобильный телефона. Сумма ущерба составила 65 тыс. рублей. С заявлением в полицию обратился специалист службы безопасности.

Спустя несколько минут после происшествия сотрудники полиции задержали у этого же дома неработающего 38-летнего мужчину. Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Утром 28-го августа злоумышленника поместили в изолятор временного содержания.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербургская полиция получит сотню новых служебных автомобилей с "прослушкой".

Видео: Piter.TV