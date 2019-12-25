Петербургская полиция получит сотню новых служебных автомобилей с "прослушкой"

Некоторые сотрудники со старыми служебными авто наотрез отказываются менять машину.

В ближайшее время полицейским ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти передадут сотню новых служебных автомобилей марок "Шкода" и "Хендай". По информации 47news, машины заметили на парковке автохозяйства ГУ МВД.

Отмечается, что автомобили будут оборудованы микрофонами и камерами, поэтому машины назвали "антивзяточными". Отключить навороченную начинку будет крайне затруднительно, а звук и изображение могут передаваться в Управление ГИБДД. В издании отметили, что полицейские уже придумывают способы сохранить приватность – например, парковать машины камерой в стену или лес и разговаривать на улице. Кроме того, сотрудники, чьи старые служебные машины еще в хорошем состоянии, под любыми предлогами отказываются от предложений заменить автомобиль.

Ранее мы писали, что полиция разыскивает поджигателя автомобиля с проспекта Народного Ополчения.

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