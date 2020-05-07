Стали известны подробности ДТП трамвая с пешеходом на Димитрова

На вид пострадавшему около 65 лет, его личность пока не установлена.

Пешехода госпитализировали в больницу после того, как он попал под трамвай. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Петербургу и области.

Инцидент произошел 7 мая в 17:57 по адресу улица Димитрова, 16, корпус 1. Водитель трамвая со стажем не более года наехал на пожилого мужчину в зоне регулируемого пешеходного перехода. Ехал ли транспорт на запрещающий сигнал светофора, не сообщается. В результате ДТП пострадавший находится в тяжелом состоянии.

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге организатора автопати у "Газпром Арены" арестовали на 11 суток.

Видео: Piter.TV