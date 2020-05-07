Видео: трамвай сбил пешехода во Фрунзенском районе Петербурга

Ему на помощь поспешили прохожие и сотрудник трамвая.

Вечером во Фрунзенском районе Петербурга трамвай сбил мужчину. Piter.TV получил видео с камер видеонаблюдения.

Инцидент произошел в 17:57 на пересечении улиц Димитрова и Будапештская. Пешеход уверенно переходил трамвайные пути, когда он попал под колеса общественного транспорта. Судя по тому, что трамвай не сделал остановку, для пешехода горел запрещающий сигнал светофора, однако официальной информации пока не поступало.

Также неизвестно состояние пострадавшего.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербуржцев возмутили подростки, прыгавшие по машинам на Пионерской.

Видео: Piter.TV