Петербуржцев возмутили подростки, прыгавшие по машинам на Пионерской

По словам очевидцев, в одной из машин после прыжков что-то сломалось.

Петербуржцы в соцсетях массово возмутились поступку неизвестных подростков на Пионерской. По словам наблюдателя, ночью 7 мая девочка забиралась на чужие автомобили, прыгала на капотах и бегала по ним, а ее подруга снимала происходящее на камеру.

Очевидец отметил, что красному автомобилю после визита грубых гостей "поплохело": "в этой красной что то сломали, хрустнуло". Точно неизвестно, школьницы занялись порчей чужого имущества или же молодые совершеннолетние особы. В комментариях горожане призвали найти попрыгунью и заставить ее расплатиться за нанесенный машине ущерб.

Ранее мы рассказывали, что девушка перебегала дорогу и попала под "ГАЗель".

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / "ВКонтакте"