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Девушка перебегала дорогу и попала под "ГАЗель"

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Девушка в тяжелом состоянии.

По предварительной информации УГБИДД по городу и области, в воскресенье, 3 мая около 15:56 на Дунайском проспекте произошло ДТП.

Водитель 52 лет, управляя "ГАЗелью", поворачивал налево на Дунайский проспект от улицы Димитрова. На кадрах с видеорегистратора видно, как 23-летняя девушка, перебегавшая дорогу, попадает под машину. Сообщается, что пешеход находится в тяжелом состоянии. 

Ранее мы писали, что в ДТП на Шоссе революции пострадали три человека.

Видео: пресс-служба УГБИДД по городу и области

Теги: бежала на мигающий зеленый, сбили пешехода
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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