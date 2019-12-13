Девушка перебегала дорогу и попала под "ГАЗель"

Девушка в тяжелом состоянии.

По предварительной информации УГБИДД по городу и области, в воскресенье, 3 мая около 15:56 на Дунайском проспекте произошло ДТП.

Водитель 52 лет, управляя "ГАЗелью", поворачивал налево на Дунайский проспект от улицы Димитрова. На кадрах с видеорегистратора видно, как 23-летняя девушка, перебегавшая дорогу, попадает под машину. Сообщается, что пешеход находится в тяжелом состоянии.

Ранее мы писали, что в ДТП на Шоссе революции пострадали три человека.

Видео: пресс-служба УГБИДД по городу и области