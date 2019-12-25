Петербуржец признал свою вину.

В четверг, 7 мая, стало известно о том, что в Петербурге организатора автопати у "Газпром Арены" арестовали на 11 суток. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу.

Инциднт произошел в ночь на 2 мая на Крестовском острове. Напомним, что 23-летний уроженец Ростовской области устроил в Петербурге автопати. Накануне он разместил новостной пост на Telegram-канале.

Мужчина признал свою вину.

Ранее мы сообщали о том, что в мае петербуржцев могут ждать послабления ограничительных мер.

Фото:Piter.TV