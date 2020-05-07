В мае петербуржцев могут ждать послабления ограничительных мер

Решения смогут принять, если позволит эпидемситуация.

В мае петербуржцам могут ослабить режим самоизоляции, если позволит эпидемситуация. Об этом "Петербургскому дневнику" рассказал глава Межведомственной комиссии по противодействию коронавирусу в городе и академик Евгений Шляхто.

Решение о послаблениях должен будет принять губернатор, ориентируясь на эпидемситуацию. На данный момент медицинская составляющая в Петербурге сложная, и дать прогнозы о сроке снятия ограничений пока нельзя. Кроме того, градоначальнику нужно опираться на официальные постановления.

Пока все введенные ограничения работают до 12 мая, новых постановлений насчет их снятия или продления Смольный пока не выпускал.

Ранее мы сообщали, что индекс самоизоляции в Петербурге снова ушел в красную зону.

Фото: Piter.TV