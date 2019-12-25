Индекс самоизоляции в Петербурге снова ушел в красную зону

К полудню "оценка" режиму самоизоляции остановилась на отметке в 2,1 балла.

В четверг, 7 марта, индекс самоизоляции в Петербурге снова опустился в красную зону: по состоянию на 12.00 показатель остановился на отметке в 2,1 балла. Об этом говорят данные специального сервиса "Яндекса".

На "троечку" показатель можно было оценить уже в 8 утра, с далее с каждым часом индекс понижался все стремительнее. Несмотря на не самую солнечную и теплую погоду, которая подстегивает людей выйти на прогулки, на улице зафиксировано слишком много горожан.

В крупных населенных пунктах Ленобласти показатели соблюдения режима самоизоляции не лучше и также держатся у "двойки", в красно-оранжевой зоне. Примернее всего оказались жители Мурино – там держат режим на отметке в 3,1 балла. Хуже всего ситуация в Сосновом Бору – 1,7 балла.

Тем временем, в Петербурге выявили 306 новых случаев коронавируса.

Фото: скрин Яндекс.Карты