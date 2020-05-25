Стали известны подробности ДТП с участием медиков в Невском районе

В субботу, 20 ноября, в Невском районе Петербурга произошло ДТП, в котором пострадали врачи. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
Как стало известно Piter.tv, на пересечении проспекта Обуховской Обороны и Шлиссельбургского проспекта столкнулись карета "скорой помощи" и легковушка. В результате случившегося пострадали медики. 37-летнего врача и 34-летнюю женщину-фельдшера доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.
На данный момент правоохранители устанавливают обстоятельства аварии. Проводится проверка.
Ранее на Piter.tv сообищили, что блогер Губденский перед гибелью в ДТП разместил посты в соцсетях.
Фото: Piter.tv
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