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Стали известны подробности ДТП с участием медиков в Невском районе
Сегодня, 11:17
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Стали известны подробности ДТП с участием медиков в Невском районе

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В аварии пострадали 37-летний врач и 34-летняя фельдшер.

В субботу, 20 ноября, в Невском районе Петербурга произошло ДТП, в котором пострадали врачи. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Как стало известно Piter.tv, на пересечении проспекта Обуховской Обороны и Шлиссельбургского проспекта столкнулись карета "скорой помощи" и легковушка. В результате случившегося пострадали медики. 37-летнего врача и 34-летнюю женщину-фельдшера доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. 

На данный момент правоохранители устанавливают обстоятельства аварии. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv сообищили, что блогер Губденский перед гибелью в ДТП разместил посты в соцсетях.

Фото: Piter.tv

Теги: дтп на обуховской обороны, медики в дтп, шлиссельбургский проспект
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, ДТП,

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