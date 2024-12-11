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На Шлиссельбургском проспекте произошел прорыв трубы
Сегодня, 16:50
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На Шлиссельбургском проспекте произошел прорыв трубы

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Опасный участок огородили, в его зоне были припаркованы несколько машин.

В Невском районе Петербурга произошел прорыв трубы. Работы продлятся до утра 10 января, пишет 78.ru. 

Откачка воды у дома 18/1 по Шлиссельбургскому проспекту уже завершена, в настоящее время специалисты "Теплосети" проводят ремонт на сетях. 

Опасный участок огородили, в его зоне были припаркованы несколько машин. Предварительно, ни автомобили, ни люди не пострадали. 

Ранее на набережной Фонтанки прорвало трубу с холодной водой. 

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер) 

Теги: прорыв трубы, шлиссельбургский проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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