На Шлиссельбургском проспекте произошел прорыв трубы

Опасный участок огородили, в его зоне были припаркованы несколько машин.

В Невском районе Петербурга произошел прорыв трубы. Работы продлятся до утра 10 января, пишет 78.ru.

Откачка воды у дома 18/1 по Шлиссельбургскому проспекту уже завершена, в настоящее время специалисты "Теплосети" проводят ремонт на сетях.

Опасный участок огородили, в его зоне были припаркованы несколько машин. Предварительно, ни автомобили, ни люди не пострадали.

Ранее на набережной Фонтанки прорвало трубу с холодной водой.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)