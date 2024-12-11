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На набережной Фонтанки прорвало трубу с холодной водой

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Сейчас две бригады "Водоканала" локализуют вытекание.

На проезжую часть на набережной Фонтанки в Петербурге произошло вытекание холодной воды. Аварию устраняют, сообщили в "Водоканале". 

Утром 9 января в результате обследования участка выявили технологическое нарушение на магистрали диаметром 400 миллиметров. Сейчас две бригады предприятия локализуют вытекание. 

Отмечается, что на время работ все абоненты будут обеспечены услугами холодного водоснабжения. 

Из-за проведения работ временно ограничили движение от Гороховой улицы в сторону Малого Казачьего переулка. 

Ранее мы рассказывали о том, что трубу с горячей водой прорвало в ЖК на Дальневосточном проспекте.

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Фото: пресс-служба "Водоканала"

Теги: набережная фонтанки, прорыв трубы с холодной водой
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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