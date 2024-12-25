Трубу с горячей водой прорвало в ЖК на Дальневосточном проспекте

Вода проникла даже в квартиры жильцов ниже пятого этажа.

В Петербурге в жилом комплексе на Дальневосточном проспекте в рождественскую ночь прорвало трубу с горячей водой. Горячая вода затопила все этажи ниже пятого. Вода проникла даже в квартиры жильцов.

Из-за прорыва трубы в подвальном этаже сломались лифты. Жители 24-этажного дома вынуждены передвигаться пешком.

Когда последствия аварии ликвидируют — неизвестно. Сейчас на месте происшествия работают специалисты аварийной службы.

Ранее мы сообщили о том, что причиной пожара на Белы Куна могла стать непотушенная сигарета.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)