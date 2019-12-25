На перекрестке Обуховской обороны и Шлиссельбургского ночью произошло ДТП

На место аварии прибыли машины "скорой помощи".

В субботу вечером, 21 ноября, в Невском районе Петербурга произошла дорожная авария. На место случившегося приехали экстренные службы. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" 21 ноября.

На перекрестке проспектов Обуховской обороны и Шлиссельбургского столкнулись автомобили. Свидетели заметили сильно помятый светлый автомобиль. К месту аварии прибыли три кареты "скорой помощи" и пожарная машина.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Ропше цементовоз и иномарка после столкновения вылетели в канаву.

Фото: ВКонтакте, ДТП и ЧП Санкт-Петербург