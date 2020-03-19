В Ропше цементовоз и иномарка после столкновения вылетели в канаву

Как рассказали свидетели, на встречную полосу выехал цементовоз.

В Ленинградской области 20 ноября в Ропше на встречной полосе столкнулись иномарка и цементовоз. Об этом дорожном инциденте рассказали очевидцы в социальных сетях.

Как рассказали свидетели, на встречную полосу выехал цементовоз. После этого он столкнулся с иномаркой, обе машины вылетели в канаву.

По предварительным данным, в аварии пострадали трое человек, которые находились в салоне иномарки. В группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте" уточнили, что водительница разбила голову, пассажирка сломала руку, третий пассажир был визуально цел, однако и он был отправлен в больницу. Водитель цементовоза не пострадал.

На месте происшествия работают правоохранители. Обстоятельства и детали инцидента выясняются.

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Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб