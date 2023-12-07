Возбуждено уголовное дело по факту тройного ДТП на дороге "Ропша – Марьино"

Пострадал 16-летний мотоциклист.

В Ленинградской области по факту ДТП с участием подростка на мотоцикле и сотрудников полиции возбуждено уголовное дело. Об этом рассказали в СК по Ленинградской области.

По данным следствия, 2 сентября 2024 года на автодороге "Ропша – Марьино" Ломоносовского района произошло ДТП с участием 16-летнего мотоциклиста, автомобилем ДПС и легковым автомобилем. В результате столкновения трех транспортных средств водитель мотоцикла – 16-летний юноша – получил телесные повреждения и в тяжёлом состоянии был доставлен в медицинское учреждение.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших произошедшему. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ (Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств).

Также 2 сентября под Петербургом 19-летний мотоциклист столкнулся с эвакуатором.

Фото: Piter.tv