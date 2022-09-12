Под Петербургом 19-летний мотоциклист столкнулся с эвакуатором

Установлено, что пострадавший не имеет водительского удостоверения, а транспортное средство – государственного номера.

В Волосовском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал байкер. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Днем 2 сентября в селе Паша 19-летний водитель, управляя мотоциклом Lifan KPT200, для обгона выехал на "встречку" и столкнулся с двигавшимся в попутном направлении и поворачивавшим налево на нерегулируемом перекрестке грузовиком "КамАЗ" 39-летнего мужчины.

В результате аварии байкера в тяжелом состоянии госпитализировали в медицинское учреждение. Установлено, что пострадавший не имеет водительского удостоверения, а транспортное средство – государственного номера.

Ранее на Piter.TV: в аварии на улице Некрасова с каршерингом и внедорожником пострадали три человека.

Фото: пресс-служба ГИБДД по Петербургу и Ленобласти