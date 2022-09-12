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Под Петербургом 19-летний мотоциклист столкнулся с эвакуатором
Сегодня, 9:49
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Под Петербургом 19-летний мотоциклист столкнулся с эвакуатором

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Установлено, что пострадавший не имеет водительского удостоверения, а транспортное средство – государственного номера.

В Волосовском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал байкер. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД по Петербургу и Ленобласти. 

Днем 2 сентября в селе Паша 19-летний водитель, управляя мотоциклом Lifan KPT200, для обгона выехал на "встречку" и столкнулся с двигавшимся в попутном направлении и поворачивавшим налево на нерегулируемом перекрестке грузовиком "КамАЗ" 39-летнего мужчины. 

В результате аварии байкера в тяжелом состоянии госпитализировали в медицинское учреждение. Установлено, что пострадавший не имеет водительского удостоверения, а транспортное средство – государственного номера.

Ранее на Piter.TV: в аварии на улице Некрасова с каршерингом и внедорожником пострадали три человека. 

Фото: пресс-служба ГИБДД по Петербургу и Ленобласти 

Теги: авария с мотоциклом, село паша
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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